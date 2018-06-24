Крюківський завод завищує ціни на пасажирські вагони — Укрзалізниця

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" за останні два роки підвищило ціни на вагони для ПАТ "Укрзалізниця" на 65%. Таке стрімке зростання вартості продукції виробника залізничники вважають економічно не обгрунтованим.

Про це заявляють в Укрзалізниці.

"Користуючись монопольним становищем, Крюківський вагонобудівний завод за останні два роки підвищив ціни на вагони на 65,4 % в національній валюті, а в доларовому еквіваленті - на 57%", - йдеться у повідомленні.

Фахівці Укрзалізниці аргументують свою заяву низкою фактів. Так, відповідно до договору, підписаного Укрзалізницею з Крюківським вагонобудівним заводом у липні 2017 року, вартість купейного пасажирського вагона спального типу моделі 61-779 становила понад 16,9 млн грн з ПДВ.

За договором від квітня 2018 року – понад 23,3 млн грн з ПДВ, а в травні 2018 року цінова пропозиція вітчизняного виробника на цей вагон в онлайн-системі ProZorro досягла 28 043 640 грн.

Тим часом загалом по Україні ціни виробників промислової продукції у період з липня 2016-го по травень 2018 року зростали вдвічі повільніше, зауважують залізничники.

За даними Держстату, індекс цін на продукцію машинобудування за відповідний період зріс лише на 29,4%, а загальний індекс цін виробників – на 42,2%. Також за цей період курс долара зріс на 5,6 %, а інфляція в країні становила 27,2 %.

"Отже, таке суттєве підвищення вартості пасажирського вагона не має жодного економічного обгрунтування", - резюмують фахівці Укрзалізниці.

На підтвердження свого висновку вони також наводять інформацію про те, що у 2017 році вартість вагона у вітчизняного виробника перевищувала 1 млн 70 тис. дол. США, а, приміром, Тверський вагонобудівний завод того ж року продавав свої вагони РЖД за 825 тис. дол. США, що на 30% дешевше, ніж КВБЗ.

"Підтримка національного виробника та розвиток української економіки - безумовно, пріоритетне завдання для такої системоутворюючої компанії, як Укрзалізниця. Водночас вітчизняний виробник не повинен використовувати своє монопольне становище заради отримання надприбутків і має формувати економічно обґрунтовану ціну на свою продукцію. Інакше в програші залишаються пасажири", - застерігають фахівці Укрзалізниці.

Як повідомлялось у грудні минулого року, у 2018 році ПАТ "Укрзалізниця" планує придбати 60 купейних та модернізувати 260 пасажирських вагонів.

Економічна правда