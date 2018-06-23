Visa та Приватбанк запустили в Україні "пілот" з оплати пальцем

Міжнародна платіжна система Visa та Приватбанк запустили в Україні пілотний проект технології біометричної оплати покупок за допомогою відбитка пальця.

Про це йдеться у прес-релізі банку.

Як наголошується, щоб платити пальцем, достатньо один раз "прив’язати" його відбиток до своєї картки та розплачуватися в торговельних точках, що підтримують цю технологію, приклавши палець до зчитувача біометричних даних.

"Ця технологія буде цікава насамперед малому та середньому бізнесу, вуличним торгівцям, оскільки приймати платежі можна за допомогою власного смартфону або планшета та спеціального біометричного сканера", - наголошують у Приватбанку.

"Уперше в Україні – можливість оплатити просто пальцем! Жодних карток, ПІН-кодів і навіть телефонів", – сказав Дмитро Крепак, в. о. голови регіону СНД і Південно-Східної Європи Visa.

Як повідомлялося, Приватбанк 17 травня запустив в країні платіжний сервіс Apple Pay.

Клієнтам банку, для використання сервісу, необхідно підключити кредитну або дебетову карту Visa або Mastercard через додаток Privat24 або Wallet.

Економічна правда