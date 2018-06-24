У ДФС планують посилити контроль за ринком сигарет

Представники Державної фіскальної служби та бізнесу домовилися виробити спільну позицію щодо запровадження електронної системи контролю за виробництвом тютюнових виробів.

Про це повідомляє прес-служба відомства за результатами зустрічі в. о. голови ДФС Мирослава Продана з учасниками ринку.

"Державна фіскальна служба активізувала переговорний процес з учасниками тютюнового ринку щодо запровадження електронної системи контролю за виробництвом та обігом сигарет. Це - дієвий спосіб упередження появи на ринку фальсифікованої продукції, що і обговорили виробники тютюнових виробів на зустрічі з в. о. голови ДФС Проданом", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили представники бізнесу, кожен великий виробник на підприємстві має свою систему контролю, яка передбачає можливість відслідковування шляху пачки сигарет від виробника до кінцевого споживача (track&trace) за допомогою унікального ідентифікатора.

Електронна акцизна марка, на їх думку, має працювати аналогічно.

"На сьогодні є кілька варіантів того, якою має бути електронна акцизна марка, як працюватиме ця система. На мою думку, необхідно обрати один варіант, доопрацювати його з урахуванням інтересів держави і бізнесу та передавати на розгляд законотворцям", - зазначив Продан.

Представники ДФС та бізнесу домовилися про вироблення спільної позиції з цього питання.

Як повідомлялося, загальний обсяг ринку сигарет в Україні за 2017 рік скоротився на 8,2% - до 67,1 млрд шт. переважно за рахунок впливу зростання цін і збільшення незаконної торгівлі.

Нагадаємо, вартість пачки сигарет в Україні зросте на 4-5 гривень у 2018 році в результаті зростання акцизів на 29,7%.

Як повідомлялося, акциз на сигарети з специфічною ставкою в 2018 році зросте на 29,7% - до 577,98 грн за 1 тис. штук без підвищення адвалорної ставки (12%).

Вжитими правками до Податкового кодексу передбачається поступове - до 2025 року - підвищення специфічної ставки акцизного податку на тютюнові вироби та мінімального акцизного зобов'язання, а саме: в 2018 році - на 29,7%, в наступні роки - на 20% до рівня, еквівалентного 90 євро за 1 тис. шт.

Економічна правда