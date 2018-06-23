Україна влила в держбанки 15,5 мільярда доларів - ЄБРР

З початку 2008 року Україна влила в державні банки 15,5 млрд доларів і ця сума може зрости.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж.

"З 2008 року Україна витратила 15,5 млрд доларів на підтримку своїх державних банків. І це не враховуючи витрати на неплатоспроможні банки, які були передані до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", - зазначив він.

За його словами, відповідні витрати будуть продовжувати зростати, якщо не буде покращено керування і нагляд в держбанках.

"Україні потрібен закон про державні банки", - підсумував Маліж.

Нагадаємо, у лютому Кабінет міністрів ухвалив стратегію розвитку державногобанківського сектору до 2022 року.

Детальніше про нову стратегію можна прочитати за посиланням.

Економічна правда