Україна влила в держбанки 15,5 мільярда доларів - ЄБРР
З початку 2008 року Україна влила в державні банки 15,5 млрд доларів і ця сума може зрости.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж.
"З 2008 року Україна витратила 15,5 млрд доларів на підтримку своїх державних банків. І це не враховуючи витрати на неплатоспроможні банки, які були передані до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", - зазначив він.
За його словами, відповідні витрати будуть продовжувати зростати, якщо не буде покращено керування і нагляд в держбанках.
"Україні потрібен закон про державні банки", - підсумував Маліж.
Нагадаємо, у лютому Кабінет міністрів ухвалив стратегію розвитку державногобанківського сектору до 2022 року.
Детальніше про нову стратегію можна прочитати за посиланням.
Економічна правда
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