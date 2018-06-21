OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про авіакомпанії, валюту та контроль Авакова над митницею.

Про контроль Авакова над митницею. Кабінет міністрів розширив повноваження поліцейських з контролю над митниками для підвищення митних надходжень.

Про Укрзалізницю. Представник МВФ в Україні Йоста Люнгман назвав позитивом призначення членів Наглядової ради компанії "Укрзалізниця".

Про Wizz Air. Угорська авіакомпанія Wizz Air розмістить на своїй базі в Києві третій літак і почне польоти з Києва до Лісабона, Таллінна і Берліна.

Про корупцію. Хабарництво та корупція залишаються основними видами економічних злочинів, які негативно впливають на діяльність українських організацій.

Про нові авіакомпанії. Дві нові авіакомпанії з міжнародним і українським капіталом будуть створені в Україні.

Про свободу слова. До порядку денного Верховної Ради включили законопроект, яким хочуть дозволити СБУ без рішення суду блокувати сайти.

Про валюту. Верховна Рада прийняла закон, що змінює валютне регулювання.

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Закон про "євробляхи": що робити власникам нерозмитнених авто

Після оприлюднення законопроектів виникло чимало додаткових запитань щодо майбутнього "євроблях" та їхніх власників. ЕП підготувала відповіді на найбільш популярні запити.

"Дармоїди" не ті. Чому Гройсман пішов війною на Антимонопольний комітет

Прем'єр-міністр доручив Державній аудиторській службі провести аудит АМКУ. Офіційна причина — затримки процедур держзакупівель. Проте публічні нарікання прем'єра — це лише верхівка айсберга.