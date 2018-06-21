Омелян анонсував створення 2 нових авіакомпаній
Дві нові авіакомпанії з міжнародним і українським капіталом будуть створені в Україні.
Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНІАН.
"Ми близькі до завершення створення ще двох нових авіакомпаній, які будуть літати в Україні. Одна міжнародна, а друга - з українським капіталом", - зазначив він.
Як повідомлялося, новостворена авіакомпанія SkyUp розпочала роботу і в перший рік планує виконання міжнародних чартерних рейсів, а також відкриття регулярних внутрішніх і міжнародних рейсів.
Сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання польотів, SkyUp отримала 16 травня.
Перший комерційний рейс авіаперевізник здійснив 21 травня з київського аеропорту Київ імені Сікорського на єгипетський курорт Хургаду.
Наразі флот компанії складається з двох Boeing 737-800 2013 року випуску, які раніше експлуатувалися Malaysia Airlines.
ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" було зареєстровано в червні 2017 року Києві.
Її керівником став відомий авіаційний експерт, який раніше працював в ряді авіакомпаній, Євген Хайнацький.
Форма власності вказаної компанії – на 100% приватна. Головний акціонер SkyUp – ТОВ "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туристичний оператор JoinUp.
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Нагадаємо, 23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами "Бориспіль" і "Львів". Рейси виконуватимуться по 10 напрямках з Києва і за 5 напрямками зі Львова. Початок польотів був запланований на жовтень 2018 року.
З повним переліком рейсів, що будуть здійснюватися з аеропортів "Бориспіль" та "Львів", можна ознайомитися за посиланням.
Крім того, лоукостер Ryanair відкрив продаж на прямі рейси Київ-Берлін з вересня 2018 року.
Берлін став 11-м напрямком з Києва, на який Ryanair відкрив продаж квитків.
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