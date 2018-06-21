Верховна Рада прийняла закон про валюту у другому читанні.

"За" проголосувало 228 депутатів.

Документ лібералізує валютні операції в Україні.

Головною відмінністю нового законопроекту є ідея, що "дозволено все, що не заборонено". Це значить, що майже будь-які валютні операції між резидентами і нерезидентами в іноземній та національній валюті зможуть здійснюватися без обмежень.

Валютний контроль буде скасовано більш ніж для 40% операцій, реєстрації кредитів від нерезидентів та ліцензування інвестування за кордон.

Окрім цього будуть скасовані валютні обмеження для бізнесу.

Зазначається, що закон "Про валюту" покликаний стати єдиним законодавчим актом, що визначає порядок організації валютного регулювання та здійснення валютного нагляду в країні.

До нього основним нормативно-правовим актом, що регулює сферу валютного ринку, був декрет Кабінету міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 1993 року.

Як повідомлялося, 19 березня законопроект "Про валюту" був внесений до Верховної Радиі визначений президентом Петром Порошенком як невідкладний.

Що зміниться з прийняттям цього закону, читайте у статті на Економічній правді.

Економічна правда