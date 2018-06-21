Поліцейські отримали контроль над митниками

Кабінет міністрів розширив повноваження поліцейських з контролю над митниками для підвищення митних надходжень.

Про це йдеться в постанові №479 від 20 червня, яке вже вступило в силу.

Згідно з нею, поліцейські мають право цілодобово перебувати в зонах митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та в інших місцях митної території України, в яких органи Державної фіскальної служби здійснюють митні формальності, з метою виявлення фактів порушення митних правил.

Також поліцейські і службові особи Міністерства внутрішніх справ отримали право доступу до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор-2006".

Протягом найближчого тижня ДФС повинна визначити порядок надання поліцейським і службовим особам МВС доступу до системи "Інспектор-2006".

Постановою термін експерименту встановлено до кінця поточного року.

Як повідомлялося, Кабмін сформував план заходів для мінімізації втрат від контрабанди та інших "схем" на українському кордоні.

Економічна правда