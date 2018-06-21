Wizz Air почне польоти з Києва до трьох європейських столиць
Угорська авіакомпанія Wizz Air розмістить на своїй базі в Києві третій літак і почне польоти з Києва до Лісабона, Таллінна і Берліна.
Про це повідомляється в прес-релізі Wizz Air.
Авіакомпанія збільшить тижневу частоту виконання рейсів по семи популярних напрямках, додавши в цілому 24 польоти на тиждень.
"Розміщення третього борту Airbus A320 в Києві дасть можливість створити 100 робочих місць", - заявили у компанії.
Рейси Київ-Лісабон будуть здійснюватися по вівторках і суботах з 21 червня, Київ-Таллінн - по вівторках, четвергах і суботах з 21 червня, Київ-Берлін - щодня з 1 липня.
Рейси Харків-Катовіце будуть виконуватися по середах і неділях з 20 червня.
Раніше у Wizzair заявили, що продовжить пропонувати пасажирам лоукост-тарифи на авіаквитки завдяки максимально низьким операційнім витратам.
Wizz Air, найбільший лоу-кост перевізник в Центральній і Східній Європі, пропонує рейси з 28 баз в 16 країнах.
Економічна правда
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