Wizz Air почне польоти з Києва до трьох європейських столиць

Угорська авіакомпанія Wizz Air розмістить на своїй базі в Києві третій літак і почне польоти з Києва до Лісабона, Таллінна і Берліна.

Про це повідомляється в прес-релізі Wizz Air.

Авіакомпанія збільшить тижневу частоту виконання рейсів по семи популярних напрямках, додавши в цілому 24 польоти на тиждень.

"Розміщення третього борту Airbus A320 в Києві дасть можливість створити 100 робочих місць", - заявили у компанії.

Рейси Київ-Лісабон будуть здійснюватися по вівторках і суботах з 21 червня, Київ-Таллінн - по вівторках, четвергах і суботах з 21 червня, Київ-Берлін - щодня з 1 липня.

Рейси Харків-Катовіце будуть виконуватися по середах і неділях з 20 червня.

Раніше у Wizzair заявили, що продовжить пропонувати пасажирам лоукост-тарифи на авіаквитки завдяки максимально низьким операційнім витратам.

Wizz Air, найбільший лоу-кост перевізник в Центральній і Східній Європі, пропонує рейси з 28 баз в 16 країнах.

Економічна правда