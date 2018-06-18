OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про здешевлення авто та "полювання" на "євробляхерів".

Про здешевлення авто. Верховна Рада значно зменшить розмір акцизного податку для ввезених в Україну автомобілів.

Про "полювання" на "євробляхерів". Контроль за ввезенням і використанням автомобілів з іноземною реєстрацією буде суттєво посилений.

Про Стокгольмський арбітраж. НАК "Нафтогаз України" оскаржив призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу за позовом "Газпрому".

Про перемогу Ахметова. Найбільший оператор фіксованого зв'язку та інтернету "Укртелеком" здобув перемогу в суді за позовом проти Ощадбанку.

Про розкрадання в "Укрнафті". За даними НАБУ, в схемі розкрадання коштів з "Укрнафти" були задіяні 254 компанії, 191 з них на сьогоднішній день або знаходиться в стадії банкрутства, або вже ліквідована.

Про Приватбанк. Найбільший український банк вирішив перереєструватися з публічного на приватне акціонерне товариство.

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Нові правила для імпортних авто. Що Рада пропонує зробити з "євробляхами"

У Верховній Раді зареєстровані законопроекти, покликані зменшити вартість імпортних авто і поставити крапку в історії з їх нелегальним ввезенням. Як саме це буде відбуватися — в матеріалі голови податкового комітету парламенту Ніни Южаніної для ЕП.