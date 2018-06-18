У схемі розкрадання коштів з "Укрнафти" були задіяні 254 компанії - ЗМІ

За даними НАБУ, в схемі розкрадання коштів з "Укрнафти" були задіяні 254 компанії, 191 з них на сьогоднішній день або знаходиться в стадії банкрутства, або вже ліквідована.

Про це в своїй статті для ZN.UA пишуть Сергій Куюн, директор ТОВ "Консалтингова група А-95", і Віталій Крижевський, аналітик нафтогазового порталу enkorr.

Цю ж інформацію підтвердила ДФС, заявивши, що 90% дебіторки "Укрнафти" належить компаніям-банкрутам.

Вони відзначають, що за задумом авторів схеми, банкрутство повинно було проходити як мінімум в три хвилі, про що свідчать роздруківки, вилучені в ході обшуків НАБУ в офісах харківських юристів-ліквідаторів.

"Обов'язок забезпечувати юридичний супровід банкрутства 182 з 191 компанії покладено на двох юристів - Катерину Бакрадзе, яка виступає ліквідатором відразу в 121 компанії, і Олексія Ніколайчука, який курирує 61 юрособу", - пишуть експерти.

"Не дивлячись на те, що в ліквідацію пішли три чверті всіх причетних компаній, жоден з первинних дебіторів "Укрнафти" не збанкрутує. При цьому практично всі компанії, яким гроші "Укрнафти" переводилися далі по ланцюжку, припинили роботу, включаючи центральну ланку - ВТФ "Авіас"", - додають вони.

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро 1 лютого провели 16 обшуків в різних містах України в рамках досудового розслідування за фактом заволодіння нафтою ПАТ "Укрнафта" на загальну суму понад 7,7 млрд гривень.

Нагадаємо, 2016 року НАБУ почало розслідування за фактом формування дебіторської заборгованості "Укрнафти" у розмірі 7,745 млрд гривень за договорами на продаж сирої нафти, укладеним за результатами аукціонів протягом березня-жовтня 2015 року.

Як повідомлялося, в липні "Укрнафта" подала в суд 6 позовних заяв з проханням зобов'язати ТОВ "Прикарпаттянафтотрейд", "Котлас", "Техтрейд груп", "Галнафта", "Гарант-УТН" погасити перед нафтовидобувною компанією заборгованість в загальній сумі 7,587 млрд гривень.

За даними ЗМІ, власниками ТОВ "Котлас" є офшори, які пов'язані з групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Зокрема, вони фігурували в справі про виведення 1,8 млрд доларів з "Приватбанку" за фіктивними контрактами в 2014 році.

ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського - близько 42% акцій.