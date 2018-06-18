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Приватбанк став приватним

Понеділок, 18 червня 2018, 15:50
 

Приватбанк вирішив перереєструватися з публічного на приватне акціонерне товариство.

Про це повідомляє FinClub.

"Реорганізація форми акціонерного товариства і найменування банку пов'язана зі змінами в законодавстві України, яке з початку 2018 року вводить додаткові вимоги для публічних акціонерних товариств, яким до останнього часу був Приватбанк", - повідомили в Приватбанку.

"Форма організації банку як приватного акціонерного товариства найбільш відповідає його статусу банку зі стовідсотковою держвласністю", - додали там.

При цьому Приватбанк змінює своє офіційне найменування з ПАТ КБ "Приватбанк" на АТ КБ "Приватбанк".

Нова редакція статуту була зареєстрована 14 червня.

Економічна правда

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