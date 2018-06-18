"Ощадбанк" не зміг забрати "Укртелеком" у Ахметова

Найбільший оператор фіксованого зв'язку та інтернету "Укртелеком" здобув перемогу в суді за позовом проти Ощадбанку.

Про це пише Finbalance.

Київський апеляційний господарський суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу "Ощадбанку" і залишив без змін рішення Господарського суду, яким банку також було відмовлено в задоволенні позову до компанії ЕСУ про стягнення 1,1 мільярда гривень заборгованості шляхом звернення стягнення на 92,8% акцій "Укртелекому".

Свої позовні вимоги Ощадбанк обгрунтовував тим, що Укртелеком не виконав зобов'язання за договором купівлі-продажу цінних паперів і не викупив у Ощадбанку облігації ЕСУ на 1 млрд грн (було допущено дефолт).

Згідно з судовими матеріалами, ЕСУ передав в заставу для Ощадбанку 92,8% акцій Укртелекому.

Ощадбанк просив суд визначити спосіб реалізації предмета застави шляхом проведення прилюдних торгів з початковою ціною, яку встановить судовий експерт.

Відмовляючи Ощадбанку в задоволенні позову, суд вказав, що 92,8% акцій Укртелекому, які були передані в заставу для нього (а також Укрексімбанку), ЕСУ придбав у Фонду держмайна в березні 2011 року.

При цьому рішенням Господарського суду Києва від 19 жовтня 2017 року було розірвано договір купівлі-продажу акцій.

Суд зобов'язали ЕСУ повернути зазначений пакет акцій Укртелекому державі і виплатити на користь держбюджету пеню в розмірі 81,9 млн доларів.

У своєму рішенні госпсуд Києва констатував, що пакет акцій підпадає під особливий режим правового регулювання відповідно до закону про приватизацію.

Суд зазначив, що Ощадбанк не надав доказів попереднього узгодження з Фондом держмайна звернення стягнення на пакет акцій.

Суд першої інстанції визнав недостатньою підставою для задоволення позову лист Фонду держмайна про те, що банк має право звертати стягнення на акції Укртелекому без попереднього узгодження органу приватизації.

Київський апеляційний госпсуд звернув увагу, що суд апеляційної інстанції відмовився задовольнити скаргу Ощадбанку і залишив без змін рішення Господарського суду, яким було задоволено позов Укртелекому до Ощадбанку і розірвано договір купівлі-продажу цінних паперів.

З огляду на це, звернення стягнення на цінні папери позивачем як заставодержателем здійснено бути не може, постановив суд 29 травня 2018 року.

Як повідомлялося, ще в 2015 році Укртелеком взяв на себе зобов'язання викупити у двох держбанків (Ощаду і Укрексімбанку) облігацій своєї материнської компанії ЕСУ (дочка СКМ) на суму 2 млрд гривень.

Але телеком-оператору так і не вдалося продати свій мобільний актив - Трімоб, тому у компанії не було грошей на покриття облігацій. Терміни виплати боргу закінчилися ще в середині березня.

Що стосується самої ЕСУ, то вона теж не розрахувалася за облігаціями, які були випущені компанією з метою фінансування зобов'язань, що виникли після приватизації Укртелекому в 2011 році. Ще один держбанк (Укрексім) подав на неї до суду, зажадавши повернення 2,8 млрд гривень боргу.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко повідомляв, що компанія "Укртелеком" була приватизована кіпрською компанією фактично безкоштовно.

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