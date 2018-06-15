OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про зростання "мінімалки", монетизацію субсидій та "зелені" тарифи.

Про монетизацію субсидій. Мінсоцполітики активно працює над впровадженням повної монетизації субсидій з 1 січня 2019 року.

Про агрохолдинги. В Україні продовжує зростати кількість агрохолдингів і їх земельний банк.

Про злиття банків. Одеський МТБ банк вирішив приєднати до себе київський банк "Центр".

Про "зелені" тарифи. Група народних депутатів пропонує зберегти як мінімум до 2020 року існуючі в Україні тарифи на ринку "зеленої" електроенергетики.

Про зростання "мінімалки". Уряд до кінця року реалізує ініціативу з підвищення мінімальної заробітної плати з 3723 гривень на поточний момент до 4200 гривень.

Про заборону платіжної системи. Національний банк України скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи "TYME".

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