Нацбанк заборонив роботу платіжної системи TYME через співпрацю з РФ

Національний банк України скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи "TYME".

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Причиною прийняття рішення стало отримання Національним банком України документально підтвердженої інформації від Служби безпеки України про те, що міжнародна платіжна система "TYME" здійснює перекази коштів у співпраці із забороненою в Україні російською платіжною системою, що становить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

У зв’язку зі скасуванням реєстрації міжнародної платіжної системи "TYME" Національний банк України також ухвалив рішення про скасування реєстрації учасників цієї платіжної системи.

Система повинна припинити надання послуг з переказу до 20 чеврня 2018 року та завершити взаєморозрахунки за здійсненими переказами в платіжній системі згідно з правилами та відповідними договорами.

Нагадаємо, електронна платіжна система WebMoney потрапила до списку санкцій,затверджених Радою національної безпеки і оборони у травні.

Під санкції потрапила не лише WebMoney.ru, яка зареєстрована в РФ, але й британська WebMoney Europe Ltd, а також українська WebMoney.ua.

Санкціями передбачається блокування активів компанії, обмеження торгових операцій, запобігання виведення капіталів з України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, обмеження або призупинення ліцензій та інших дозволів, а також блокування провайдерами доступу до сайтів компанії та її субдоменів.

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