Агрохолдинги сконцентрували третину сільгоспземель в Україні

В Україні продовжує зростати кількість агрохолдингів і їх земельний банк.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного асоціацією "Український клуб аграрного бізнесу".

"У 2017 році налічувалося 93 сільськогосподарських підприємства, що обробляють понад 10 тисяч гектар сільськогосподарської землі. Для порівняння, в 2012 році їх кількість дорівнювала 80", - відзначають в УКАБ.

При цьому частка сільгоспземель в користуванні агрохолдингів становила в минулому році 29% від усіх сільськогосподарських підприємств, тоді як в 2012 році цей показник становив 25%.

Крім того, зріс загальний земельний банк в обробці агрохолдингами за 5 років з 5,6 млн га до 5,95 млн га в 2017 році, збільшення сільгоспугідь в користуванні цією категорією сільгосппідприємств становило 6,3%.

З огляду на динаміку останніх років, в УКАБ очікують продовження цих трендів.

При цьому дослідження показало, що агрохолдинги нерівномірно представлені в областях України.

Найбільша їх кількість в 2017 році знаходилася в Київській (32), Чернігівській (28) і Полтавській (26) областях, в той час як менш агрохолдингів було представлено в Закарпатській (1), Луганській (5) і Чернівецькій (5) областях.

Як повідомлялося, 7 грудня 2017 року за продовження мораторію на продаж землі с/г призначення проголосувало 236 депутатів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спочатку очікував ухвалення законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення до кінця грудня 2016 року.

Замість цього Верховна Рада в кінці жовтня продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення, введений в 2002 році, до 2018 року.

Однак земельна реформа є важливою умовою програми співпраці України і Міжнародного валютного фонду.

Раніше прем'єр Володимир Гройсман заявив, що уряд досі працює над проектом закону "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

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Економічна правда