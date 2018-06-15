Уряд готує монетизацію субсидій з 2019 року

Мінсоцполітики активно працює над впровадженням повної монетизації субсидій з 1 січня 2019 року.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає прес-служба міністерства.

"Зараз йде процес верифікації одержувачів субсидій, адже попередній раз люди декларували свої доходи у 2015 році", - сказав він.

"Якщо виявлено 50 тисяч осіб, серед яких є власники будинків з площею понад 200 квадратних метрів і квартир більше 120 квадратних метрів, які з нульовими доходами купували автомобілі за 700 тисяч гривень, то, напевно, перевірка потрібна", - зазначив Рева.

"Монетизація субсидій означає надання громадянам грошей для оплати комунальних послуг, і тому потрібно забезпечити адресність допомоги, щоб гроші отримували саме ті люди, які дійсно потребують субсидії", - заявив міністр.

Глава Мінсоцполітики додав, що новий порядок надання субсидій покликаний мотивувати громадян економити енергоресурси.

"Коли людині дадуть гроші на руки, то кількість зекономлених енергоресурсів прямо впливатиме на ту суму допомоги, яку людина зможе залишити собі", - пояснив Рева.

Разом з тим міністр анонсував посилення відповідальності отримувачів субсидій.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вніс зміни до програми призначення субсидій: з наступного опалювального сезону розраховувати на субсидію не зможуть ті, хто приховує статки, має великі будинки чи квартири або має тіньову зайнятість.

Детальніше про монетизацію субсидій для домогосподарств читайте у статті Економічної правди.

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Економічна правда