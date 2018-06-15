Розенко переконаний, що "мінімалку" збільшать до 4 200 гривень вже цього року

Уряд до кінця року реалізує ініціативу з підвищення мінімальної заробітної плати з 3723 гривень на поточний момент до 4200 гривень.



Про це в інтерв'ю одному з телеканалів заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає УНІАН.

"Коли ми говоримо про те, що цього року буде або не буде підвищення мінімальної заробітної плати, я все ж оптиміст. Я переконаний, що ініціатива, яку проголосили все ж не політичні сили, а президент України, що ми маємо, щонайменше, зробити 4200, я переконаний, що 4200 цього року буде реалізована. Ми зробимо цей крок", - сказав він.

При цьому Розенко зазначив, що підвищення зарплат має бути економічно обґрунтованим і не повинно відбуватися за рахунок додаткової друку грошей Національним банком.

Віце-прем'єр зазначив, що уряд цьогоріч вже збільшив "мінімалку" з 3200 до 3723 гривень.

"Тобто це теж досить серйозний крок, і цей крок вдвічі перевищуватиме ті інфляційні процеси, які ми матимемо. Тобто, все ж йдемо випереджаючими темпами. Зростання зарплат буде йти вище за інфляцію в Україні", - сказав він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів з 1 січня 2017 року підвищив мінімальну зарплату до3200 гривень.

У жовтні 2017 року в Національному банку заявили, що підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати додало 2-2,5 процентних пункти до інфляції поточного року.

Як повідомлялося, з 1 січня 2018 року прожитковий мінімум становить 1 700 гривень, а мінімальна зарплата - 3 723 гривні.

Президент Петро Порошенко допустив збільшення мінімальної заробітної плати до 4,1 тис. гривень у другій половині 2018 року.

Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк перед своїм звільненням розповів, що передумов для підвищення мінімальної заробітної плати немає.

Економічна правда