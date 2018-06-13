OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про Антикорупційний суд, зміцнення гривні та мільярд євро допомоги.

Про Антикорупційний суд. Апеляції щодо справ НАБУ, які зараз уже розглядаються в судах, відбуватимуться в судах загальної юрисдикції, а не новоствореному Антикорупційному суді.

Про "маски-шоу". В деяких регіонах закон про захист бізнесу під час перевірок, який також називають "маски-шоу стоп", діє лише в межах 20-30% судових рішень.

Про "рай для підприємців". Кабінет міністрів спростив обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових операцій та почав експеримент з використання різних пристроїв в якості касових апаратів.

Про мільярд євро допомоги. Європейський парламент проголосував за надання Україні 1 мільярд євро макрофінансової допомоги.

Про Раду з питань торгівлі. 13 червня за пропозицією Мінекономрозвитку Кабінет Міністрів створив Раду з питань торгівлі та сталого розвитку.

Про норми споживання газу. Суд визнав незаконною і недійсною постанову Кабінету міністрів, якою були знижені норми споживання газу для громадян, у яких не встановлено лічильники.

Про зміцнення гривні. Гривня очолила список валют, які найбільше зміцнилися до долара за підсумками першого півріччя 2018 року.

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