"Рай для підприємців": В Україні запровадять електронні чеки

Кабінет міністрів спростив обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових операцій та почав експеримент з використання різних пристроїв в якості касових апаратів.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 13 червня.

Згідно з прийнятими документами система передбачає онлайн-реєстрацію будь-яких пристроїв - персональних комп'ютерів, планшетів, смартфонів - без подачі в контролюючі органи документів в паперовому вигляді та безкоштовне їх використання замість касових апаратів.

"Три мети ми досягаємо прийняттям нової схеми. Перше - спрощення ведення бізнесу, і це найголовніше. Друге - поліпшення обміну в самій фіскальній службі між територіальними відділеннями. Третє - це зменшення тіньового сектора", - зазначила виконувач обов'язків міністра фінансів Оксана Маркарова.

Як зазначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, нова система дає можливість повністю відмовлятися від касових апаратів і щомісячнічніх внесків на їх обслуговування.

Бізнес заощадить близько двох мільярдів гривень на додаткових оплатах.

"Це не бізнес - продавати касові апарати, це була монополія, щоб усіх "посадити на голку..." Можна сказати що цей проект - це звільнення від касовоапаратівского рабства", - зазначив Гройсман.

Щойно #КМУ прийняв дві постанови: одна - спрощує використання касових апаратів (РРО), друга - запускає пілотний проект реєстрації та експлуатації новітніх моделей та технологій в цій сфері (мобільні телефони, планшети, ноутбуки та інші засоби комунікації)@Kabmin_UA pic.twitter.com/7qrzVrghyA — MinFin Ukraine (@MinFin_Ukraine) June 13, 2018

Економічна правда