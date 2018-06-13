Норми споживання газу для населення можуть зрости

Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і недійсною постанову Кабінету міністрів № 203, якою були знижені норми споживання газу для громадян, у яких не встановлено лічильники.

Про це йдеться у постанові № 826/2507/18 від 30 травня.

Це значить, що норма споживання газу може зрости з 4,4 до 6 кубів для тих, хто користується газовою плитою та гарячим водопостачанням, з 7,1 до 9 кубів для тих, хто користується газовою плитою без гарячого водопостачання, та з 14 до 18 кубів для тих, в кого є газова плита та газовий водонагрівач.

Норма споживання природного газу — обсяг споживання газу, установлений згідно із законодавством для проведення споживачами розрахунків за спожитий газ у разі відсутності лічильників газу.

Нагадаємо, у 2017 Кабінет Міністрів знизив на 25% норми користуванням газопостачанням без наявності лічильників.

Детальніше про норми споживання газу можна прочитати у статті: Невидимі мережі. Як Порошенко і Яценюк зароблять на Фірташі

Економічна правда