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Гривня — світовий лідер за темпами зміцнення — Bloomberg

Середа, 13 червня 2018, 18:00
 

Гривня очолила список валют, які найбільше зміцнилися до долара за підсумками першого півріччя 2018 року.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

За даними агенства, з початку року українська національна валюта зміцнилася до долара на 7,7%, обійшовши грузинський ларі і колумбійське песо.

Як зазначає видання, така тенденція спостерігається не дивлячись на проблеми в економіці, воєнні конфлікт на сході України, високий рівень корупції та брак міжнародної фінансової підтримки.

За словами заступник голови Нацбанку Олега Чурія, основним завданням для зміцнення валюти є запобігання залежності від короткострокового капіталу для фінансування дефіциту поточного рахунку.

Він також зазначив, що регулятор зможе пом'якшити грошово-кредитну політику, щойно побачить стійку тенденцію до зниження інфляції.

Раніше повідомлялося, що Національний банк може вдатися до жорсткої монетарної політики і введення деяких валютних обмежень в разі посилення інфляційного тиску, якщо Україні не вдасться отримати черговий кредитний транш Міжнародного валютного фонду.

Економічна правда

гривня Bloomberg
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