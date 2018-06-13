Гривня — світовий лідер за темпами зміцнення — Bloomberg

Гривня очолила список валют, які найбільше зміцнилися до долара за підсумками першого півріччя 2018 року.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

За даними агенства, з початку року українська національна валюта зміцнилася до долара на 7,7%, обійшовши грузинський ларі і колумбійське песо.

Як зазначає видання, така тенденція спостерігається не дивлячись на проблеми в економіці, воєнні конфлікт на сході України, високий рівень корупції та брак міжнародної фінансової підтримки.

За словами заступник голови Нацбанку Олега Чурія, основним завданням для зміцнення валюти є запобігання залежності від короткострокового капіталу для фінансування дефіциту поточного рахунку.

Він також зазначив, що регулятор зможе пом'якшити грошово-кредитну політику, щойно побачить стійку тенденцію до зниження інфляції.

Раніше повідомлялося, що Національний банк може вдатися до жорсткої монетарної політики і введення деяких валютних обмежень в разі посилення інфляційного тиску, якщо Україні не вдасться отримати черговий кредитний транш Міжнародного валютного фонду.

Економічна правда