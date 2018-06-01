OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про МВФ. МВФ попередив Гройсмана про можливий зрив траншу. Вони незадоволені останніми рішеннями уряду України щодо повноважень Мінфіну та підпорядкування ДФС.

Про "євробляхи". Южаніна і Ко запропонувала нові ставки для розмитнення автомобілів. Вони розраховані таким чином, щоб захищати країну від екологічної шкоди, якої завдають старі автомобілі.

Про "Укрспирт". На всі банківські рахунки ДП "Укрспирт" накладено арешт. Це може призвести до банкрутства підприємства.

Про касові апарати. Мінфін пропонує спростити використання касових апаратів.

Про "Нафтогаз" і "Газпром". НАК "Нафтогаз України" направив свої пропозиції російському "Газпрому" щодо умов транзиту російського газу в 2020-2028 роках. Хочуть підвищити ціну транзиту.

Про квитки. Залізничні квитки на потяги "Укрзалізниці" подорожчали з 1 червня на 6% у зв'язку з настанням літнього сезону.

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