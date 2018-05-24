OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про санкції. Україна істотно розширила коло росіян та їх спільників під санкціями. Наприклад, сюди вперше потрапив Сергій Курченко та WebMoney.

Про Газпром. Російському "Газпрому" доведеться зберегти транзит газу через українську ГТС навіть після запуску двох газопроводів в обхід України. До таких висновків дійшли аналітики корпоративно-інвестиційної компанії Sberbank CIB.

Про хакерську атаку. Хакери мінімум п'ятсот тисяч роутерів і пристроїв зберігання даних в десятках країн усього світу для проведення в наступному місяці кібератаки проти України.

Про борги Ахметова. Київська міська влада наполягає, щоб питання постачання газу для Києва та вирішення проблеми заборгованості компанії "Київенерго" вирішувалися окремо.

Про Коломойського. НБУ програв Коломойському апеляцію по "Буковелю".

Про лотереї. Лотерейні оператори "М.С.Л." і "Патріот" виведені з санкційних списків РНБО.

Про облікову ставку. Правління Національного банку прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 17% річних.

Про "вікно в Європу". На межі Львівської та Закарпатської областей відкрили найбільший український інфраструктурний об'єкт останніх десятиліть - Бескидський тунель.

Промовка про Вовка. Дмитро Вовк залишає Нацкомісію з тарифів.

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