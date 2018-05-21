OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про ціну на газ та перший рейс українського лоукостера.

Про Мартиненка. Державна компанія, якою керують люди Мартиненка, подала до суду, щоб той зобов'язав банк перерахувати 2 мільйона доларів фірмі, яку також пов'язують з колишнім депутатом.

Про ціну на газ. НАК "Нафтогаз України" з 1 червня 2018 року підвищить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 8,9% в порівнянні з квітнем.

Про перший рейс українського лоукостера. Новостворений український авіаперевізник SkyUp здійснив перший рейс.

Про бензин. Митне оформлення нафтопродуктів не здійснювалося три доби через технічний збій обладнання на енергетичній митниці ДФС.

Про "Криворіжсталь". Після чотириденного страйку залізничники ПАТ "АрселлорМіттал Кривий Ріг" вийшли на роботу.

Про податки. Великі платники податків задекларували 20,1 мільярда гривень податку на прибуток за перший квартал 2018 року, що становить 81,4% від загальних нарахувань по країні.

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