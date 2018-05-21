Держкомпанія хоче через суд заплатити 2 мільйона доларів фірмі, яку пов'язують з Мартиненком

Державна компанія, якою керують люди Мартиненка, подала до суду, щоб той зобов'язав банк перерахувати 2 мільйона доларів фірмі, яку також пов'язують з колишнім депутатом.

Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на ухвалу Господарського суду Києва.

Суд прийняв позовну заяву до розгляду 12 квітня цього року.

У заяві йдеться, що "Укргазбанк" не прийняв платіжне доручення "СхідГЗК" щодо перерахування еквіваленту 1,98 млн доларів у євро на рахунок австрійської фірми Steuermann Investitions - und Handelsgesellschaft GmbH за поставлений товар - урановий оксидний концентрат.

"СхідГЗК" зазначає, що це унеможливлює виконання зобов'язань перед контрагентом і загрожує застосуванням штрафних санкцій.

У свою чергу, "Укргазбанк" посилається на лист Національного банку України від 29.08.2016 "Про перелік іноземних банків, діяльність яких може бути пов'язана з проведенням ризикових фінансових операцій".

Meinl Bank AKTIENGESELLSCHAFT, в якому відкрито рахунок фірми Steuermann, внесено до цього переліку, у зв'язку з чим "Укргазбанк" вважав за неможливе перерахувати кошти.

"Укргазбанк" запропонував "СхідГЗК", щоб компанія Steuermann змінила банк на інший, якого нема в списку НБУ.

Водночас у січні 2018-го "Укргазбанк" все ж здійснив частковий переказ компанії Steuermann в сумі 100 тис євро.

"Укргазбанк" звертався до НБУ щодо законності обслуговування контракту. Але в Нацбанку запропонували безпосередньо звернутися до Міненерговугілля та Національного антикорупційного бюро.

10 травня 2018 року через канцелярію суду надійшла заява заступника генпрокурора - керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури про вступ у справу.

У своїй заяві керівник САП Назар Холодницький посилався на кримінальне провадження№ 52015000000000009 (так звана "справа Мартиненка"), де досліджувались обставини укладення та виконання контракту, на підставі якого видано спірне платіжне доручення.

Холодницький підкреслив, що позовні вимоги ДП "СхідГЗК" суперечать інтересам держави.

Суд задовольнив заяву керівника САП про вступ у справу, а також залучив третіми сторонами Міністерство енергетики та вугільної промисловості і Національний банк.

Нагадаємо, 9 січня 2018 року детективи НАБУ надали колишньому народному депутату Миколі Мартиненку та його захисникам доступ до матеріалів справи про заволодіння коштами ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" та ДП "НАЕК "Енергоатом".

У випадку ДП "СхідГЗК" йдеться про розтрату 17,28 млн доларів на закупівлях уранового концентрату, а щодо "Енергоатому" - 6,4 млн євро за контрактами з чеською компанією SKODA JS на постачання обладнання для атомних станцій.

На початку 2016-го Мартиненко добровільно склав мандат народного депутата. Це сталося після того, як в Україні стало відомо, що щвейцарська прокуратура розслідує справу проти Мартиненка щодо можливого отримання 30 млн франків хабара від чеської компанії SKODA JS за перемоги на тендерах.

Як відомо, раніше Мартненко був головою комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу. У парламенті він входив до фракції "Народного фронту".

Економічна правда