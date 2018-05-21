Залізничники "АрселорМіттал" припинили страйк

20 травня після чотириденного страйку залізничники ПАТ "АрселлорМіттал Кривий Ріг" вийшли на роботу.

Про це повідомила прес-служба підприємства.

"Наразі цех з експлуатації залізничного транспорту ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" працює стабільно, на лінії задіяно 82 тепловози (усі – власні). Підприємство готується до поступового відновлення повного металургійного циклу та роботи всіх агрегатів", - повідомили в "АрселорМіттал".

"Не зважаючи на тяжке фінансове положення, спричинене різким зниженням обсягів виробництва, менеджмент ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" робить усе можливе, щоб забезпечити соціальний захист своїх працівників, не допустити зриву виплати зарплати за травень", - додали в металургійній компанії.

Керівництво компанії ухвалило рішення про своєчасну виплату авансу в повному обсязі з урахуванням підвищення зарплати, про яке було оголошено раніше. З 1 травня 2018 року оклади працівників підприємства були підвищені на 5%-20%.

Повідомляється, що подальше фінансування соціальних об'єктів і надання пільг залежить від ситуації, яка складатиметься на підприємстві.

Нагадаємо, працівники заводу залізничного цеху "АрселорМіттал Кривий Ріг" розпочали акцію протесту, вимагаючі належні умови праці та підвищення заробітної плати.

У ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" вважають страйк залізничників незаконним.

Економічна правда