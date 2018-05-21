"Нафтогаз" підвищує ціну на газ

НАК "Нафтогаз України" з 1 червня 2018 року підвищить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 8,9% в порівнянні з квітнем.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ціна зросте на 810 гривень у порівнянні з квітнем - до 9 952,8 гривень за 1 тисячу кубометрів з ПДВ.

Відзначається, що зазначена ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ по передоплаті в обсязі понад 50 тисяч кубометрів на місяць за умови відсутності боргів перед компанією і для 100% -х "дочок" НАК.

Для інших покупців ціна в наступному місяці зросте на 8,5% (на 852 гривень) - до 10893,6 гривень за 1 тисячу кубометрів з ПДВ.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" підвищив ціну на свій природний газ із травня на 5,5%.

Економічна правда