Великі компанії заплатили 20 мільярдів податку на прибуток

Великі платники податків задекларували 20,1 мільярда гривень податку на прибуток за перший квартал 2018 року, що становить 81,4% від загальних нарахувань по країні.

Про це повідомляє прес-служба Офісу великих платників податку.

Ця сума на 3,3 млрд грн або на 19,4% більше фактичних нарахувань за аналогічний період минулого року.

Всього по Офісу ВПП декларації з податку на прибуток подали 1346 суб’єктів господарювання - 5% від загальної кількості таких платників по Україні.

За підсумками кампанії декларування 1 кварталу 2018 року обсяги доходів великих платників податків, що обслуговуються Офісом ВПП ДФС, становили 1298 млрд грн, що на 11,6% перевищує доходи за 1 квартал 2017 року та займає 62,4% від обсягів доходів по Україні вцілому.

Повідомляється, що платники Офісу ВПП забезпечили 81,4% нарахувань податку на прибуток від загальних нарахувань по країні.

Крім того, прес-служба Офісу повідомила про позитивні результати роботи за напрямком скорочення збитків великими платниками. Протягом 1 кварталу 2018 року відносно 2017 року сума збитків зменшилась на 17,5 млрд. грн. або на 2,6%.

Всього за результатами декларування 1 кварталу 2018 року 56 суб’єктів господарювання, які за 2017 рік декларували 21,1 млрд грн збитків, вийшли зі стану збитковості та задекларували до сплати 427,3 млн грн податку на прибуток.

Зазначається, що податкова віддача за результатами декларування податку на прибуток 1 кварталу 2018 року становить 1,55% і залишається найвищою по країні (1,19% всього по Україні).

Нагадаємо, МВФ наполегливо рекомендував Адміністрації президента не вносити на розгляд Верховної ради законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал.

МВФ висловлює серйозну стурбованість з приводу втрат доходів державного бюджету.

Раніше вже повідомлялося, що президент Порошенко відклав подання законопроекту про податок на виведений капітал до парламенту через позицію міжнародних партнерів.

Раніше Порошенко неодноразово називав впровадження податку на виведений капітал одним з головних пріоритетів на 2018 рік.

Однак під час зустрічі із представниками бізнесу президент заявив, що впроваджувати ПНК ще рано.

Податок на виведений капітал передбачає, що бізнесу не потрібно платити 20% державі, а можна вкласти ці гроші в розвиток своєї компанії.

Для іноземних інвесторів це значить, що податкова ставка буде фіксована - 15%, тоді як зараз податкове навантаження на компанії може становити до 25%.

Є підстави припускати, що податок на виведений капітал в перші два роки принесе в бюджет менше, ніж податок на прибуток, але на третій рік надходження різко зростуть, перекриваючи недобір перших років, даючи при цьому близько 7% ВВП, замість нинішніх 2-3% .

Економічна правда