Коломойський отримав доступ до звіту детективів по Приватбанку

Печерський райсуд Києва частково задовольнив клопотання Ігоря Коломойського та витребував у Національного банку результати розслідування детективного агентства Kroll щодо ситуації у Приватбанку перед його націоналізацією.

Про це з посиланням на ухвалу суду пише Finbalance.

НБУ зокрема повинен надати довідки, звіти, таблиці тощо, йдеться в судовому документі.

Нацбанк наполягав, що компанія Kroll провела forensic audit Приватбанку, який підтвердив підозри НБУ щодо можливого завдання збитків банку перед націоналізацією.

Натомість Коломойський та його адвокат спростовували цю інформацію, ставлячи під сумнів не лише якість, але й сам факт існування результатів розслідування.

Як повідомлялося, Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

На брифінгу був присутній представник Kroll, а Нацбанк підкріпив свою заяву презентацією.

Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

