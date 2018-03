Коломойський: аудит Kroll щодо мільярдних шахрайств - бездоказовий

Колишній співвласник націоналізованого Приватбанку Ігор Коломойський вважає розслідування компанії Kroll бездоказовим.

Таку позицію Коломойського передав агентству "Інтерфакс-Україна" адвокат бізнесмена Ігор Барсученко.

"Багатомісячне "незалежне розслідування" компанії Kroll втілилося в презентацію об'ємом 7 сторінок, оформлену на бланку НБУ, а не компанії-виконавця, і не підтверджено ані належним чином складеним звітом, ані будь-якими доказами", - заявив Коломойський.

Екс-власник Приватбанку вказує, що за результати такого "незалежного розслідування" ніхто не взяв на себе відповідальність, так як оприлюднений документ не містить підпису будь-якої особи - ані представників Kroll, ані службових осіб НБУ.

"Таким чином, не існує "незалежного розслідування компанії Kroll", а висновки, оприлюднені Нацбанком, є завідомо недостовірною інформацією, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Коломойського, в зв'язку з чим вживаються заходи щодо судового захисту", - заявив бізнесмен.

Він аргументує свою позицію прикладом роботи Kroll в Молдові, за підсумками якої на сайті Нацбанку цієї країни був розміщений 57-сторінковий документ, оформлений на бланку компанії Kroll, який дає можливість визначити її як виконавця звіту і зроблений її співробітниками обсяг робіт.

Коломойський також повідомив, що направив запит в НБУ, у відповідь на який отримав інформацію, що результатами розслідування компанії Kroll щодо Приватбанку є тільки презентація, оприлюднена на сайті Нацбанку.

Як повідомлялося, на брифінгу в НБУ в середині січня було оголошено, що Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

На брифінгу був присутній представник Kroll, а Нацбанк підкріпив свою заяву презентацією.

Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

