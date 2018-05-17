OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про "Криворіжсталь", cashless та Apple Pay.

Про "Криворіжсталь". Працівники заводу залізничного цеху "АрселорМіттал Кривий Ріг" розпочали акцію протесту, вимагаючи належні умови праці та підвищення заробітної плати.

Про валюту. Верховна Рада прийняла в першому читанні закон "Про валюту", яким замінять застарілий "валютний декрет".

Про Apple Pay. В Україні розпочала роботу мобільна платіжна система Apple Pay.

Про сайт Міненерго. Міністерство енергетики та вугільної промисловості за три тижні не змогло відновити роботу "зламаного" сайту.

Про кредит від ЄС. Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі слідом за комітетом із закордонних справ схвалив пропозицію Єврокомісії про четверту програму макрофінансової допомоги Україні.

Про cashless. Майже половина всіх розрахунків здійснюється банківськими картками, і цей показник продовжує рости.

Про кредити. Верховна Рада прийняла за основу законопроект, покликаний усунути схеми незаконного виведення майна з-під обтяження кредитора.

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