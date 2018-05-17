Дев'ять супутників-шпигунів: як Ізраїль став космічною державою

Ізраїль став восьмою країною в світі, здатною самостійно виводити космічні апарати на орбіту. Як йому це вдалося?

У ніч на 10 травня 2018 року Ізраїль завдав авіаудару по 50 іранських позиціях у Сирії. Увечері того ж дня Міністерство оборони Ізраїлю опублікувало у своєму twitter-акаунті супутникові знімки цілей напередодні удару.

Іранське логістичне з'єднання, яке було атаковане поблизу Дамаска Twitter-аккаунт ImageSat International

Через кілька днів ізраїльська компанія ImageSat International, ISI, показала супутникові знімки атакованих Ізраїлем іранських позицій до і після авіаудару.

Повністю знищені склади, Міжнародний аеропорт Дамаска, Сирія Twitter-аккаунт Міністерства оборони Ізраїлю

Ця ж компанія рік тому публікувала супутникові знімки до і після масованого ракетного удару США по цілях у Сирії. Знімки були зроблені всього через десять годин після завершення атаки.

П'ять авіаційних майстерень до і після ракетного удару dailymail.co.uk

Три ангари до і після ракетного удару dailymail.co.uk

Розрахунок на власні сили

Міністерство оборони Ізраїлю і компанія ISI, що наполовину належить державі Ізраїль, регулярно публікують розвідувальні супутникові знімки. На них часто сфотографовані військові об'єкти, розташовані на території країн-сусідів Ізраїлю. Як правило, ці об'єкти піддаються авіаударам з боку Ізраїлю і його союзників.

Супутникову розвідку Ізраїль веде за допомогою власного угруповання супутників, яке нараховує дев'ять апаратів. Більшість з них — військові, решта — військово-комерційні. П'ять з дев'яти супутників Ізраїль створив і запустив на орбіту зі своєї території своїми ракетами.

Ізраїль став восьмою країною світу, яка може запускати супутники. Всього таких країн десять, і Україна не входить до їх числа. ЕП дізналася, коли і за яких обставин з'явилася ізраїльська космічна програма і як вона виглядає.

Космічна програма

Ізраїль має сухопутний кордон з Єгиптом, Сирією, Йорданією і Ліваном.

Він вів з цими країнами війни різної інтенсивності протягом усієї своєї історії. Ізраїльський закон про порушників кордону від 1954 року називає ворожими державами Іран, Сирію, Ліван, Ірак, Саудівську Аравію і Ємен.

Космічна програма Ізраїлю з'явилася у 1980-х роках не через війни, а завдяки миру. У 1979 році Ізраїль та Єгипет уклали мирну угоду.

Після цього Ізраїль втратив можливість здійснювати розвідувальні польоти над Єгиптом з метою виявлення прихованого накопичення військ противника на своєму кордоні.

Розвідувальні супутники дозволили б постійно стежити за ситуацією, не порушуючи суверенітет Єгипту.

У 1981 році начальник військової розвідки Ізраїлю доручив створити розвідувальні супутники. Уряд виділив на це 5 млн дол. У 1982 році було створене Ізраїльське космічне агентство, яке зайнялося координацією розробки розвідувальних супутників для Міноборони.

Супутники

У 1980-х роках конкурс на розробку супутника Ofeq 1 виграв держконцерн Israel Aerospace Industries. Йому опонував інший потужний ізраїльський військовий концерн Rafael. Супутник був запущений у 1988 році. Його вага становила 156 кг.

Це був пробний політ, в ході якого перевірялася робота сонячних батарей і радіозв'язку з апаратом. Після запуску супутника Ізраїль став восьмою країною світу, яка запустила власний супутник власної ракетою.

Країни, що запустили супутники самостійно

№ Країна Рік запуску Назва супутника 1 СРСР 1957 "Спутник-1" 2 США 1958 Explorer 1 3 Франція 1965 "Астерікс" 4 Японія 1970 "Осумі" 5 Китай 1970 "Красный Восток 1" 6 Великобританія 1971 Prospero 7 Індія 1980 RS-1 8 Ізраїль 1988 Ofeq-1 ("Горизонт-1") 9 Іран 2009 Omid ("Надія") 10 Північна Корея 2012 "Кванменсон-3"

Ofeq 1 — перший з однойменної серії супутників. Всього було побудовано дев'ять апаратів серії, з них перші два — моделі. Вони не містили дослідницької апаратури, а використовувалися для перевірки виведення космічного апарата на орбіту, сонячних батарей і техніки зв'язку.

Усі супутники серії Ofeq, крім одного, Ізраїль запустив своєї ракетою зі своєї території. Винятком став Ofeq 8, запущений в Індії.

Наслідки атаки Ізраїлем іранських позицій у Сирії сфотографував ізраїльський супутник Eros-B. Ним керує ізраїльська ImageSat International.

Супутник Eros-B cultofmac.com

Eros-B був розроблений і побудований за 21 місяць фірмою Israel Aerospace Industries на базі супутників Eros-A і Ofeq 3. Вага Eros-B — 290 кг, висота — 2,3 м, діаметр — 1,2 м. Апарат був запущений у 2006 році з російського космодрому "Свободный". Прогнозований термін служби супутника — 10-14 років.

Eros-B передає зображення в X-діапазоні на швидкості 280 Мбіт/с. Супутник призначений для знімання земної поверхні з роздільною здатністю 0,7 м. Він застосовується у військових цілях, для картографії, контролю та планування інфраструктури, сільськогосподарського моніторингу.

11 квітня 2018 року Eros-B зафіксував, що більшість кораблів РФ покинула військово-морську базу в Тартусі у зв'язку із загрозою атаки США.

Ракета

Базою для ізраїльського космічного проекту став досвід, накопичений ізраїльською наукою і промисловістю під час створення і бойового застосування ракетної техніки. Ізраїль — один із світових лідерів ракетобудування.

Країна випускає весь спектр ракетної зброї: від тактичних ракет наземного, морського і повітряного базування до величезних балістичних ракет "Єрихон", здатних нести боєголовки на відстань до 7,5 тис км.

Ракета "Єрихон" стала платформою для створення ракети-носія супутників Ізраїлю. Ракета-носій отримала назву "Шавіт" ("Комета"). Перший запуск відбувся у 1988 році, з 1999 року запуски стали плановими.

"Шавіт" — триступенева твердопаливна ракета. Перші два ступені ідентичні, вони важать по 13 тонн. Їх серійно випускав в Ізраїлі концерн IAI. Третій ступінь побудований компанією Rafael. Ступінь важить близько 2 тонн, двигун працює 88 секунд. Перший і другий ступені використовуються також у ракеті "Єрихон-2".

Ракети "Шавіт", "Шавіт-1", "Шавіт-2", "Шавіт-3" chiwulltun.blogspot.com

Двигуни першого та другого ступенів виводять ракету до висоти близько 100 км, і за інерцією ракета набирає висоту до 150 км. Далі вмикається двигун третього ступеня і виводить корисне навантаження на орбіту висотою 250-260 км.

"Шавіт-1" виводить 350 кг корисного навантаження на 240-600-кілометрову еліптичну полярну орбіту. Удосконалена ракета "Шавіт-2" виводить 350 кг корисного навантаження на 700-кілометрову кругову полярну орбіту. В процесі розробки перебуває "Шавіт-3". Вона зможе вивести на 700-кілометрову кругову полярну орбіту корисне навантаження 800 кг.

З десяти запусків трьох модифікацій ракети вісім виявилися успішними.

Успішний запуск розвідувального супутника Ofek 11 ракетою "Шавіт-2" з ізраїльської авіабази "Пальмахим" 13 вересня 2016 року

Космодром

Майже всі військові розвідувальні супутники серії Ofek Ізраїль запускає з авіабази ВПС "Пальмахим" на узбережжі Середземного моря. Це єдине місце на планеті, де запуски космічних ракет проводяться не на схід, а на захід, проти обертання Землі, що невигідно з енергетичної точки зору.

Успішний запуск розвідувального супутника Ofek 11 ракетою "Шавіт-2" з ізраїльської авіабази "Пальмахим" 13 вересня 2016 року defensenews.com

Причина в тому, що трасу запуску можна прокласти тільки над Середземним морем: землі на схід від бази заселені, при цьому суміжні країни розташовані досить близько. Траса пуску ракет проходить біля берегів Єгипту і Лівії, над півднем Сицилії, потім — над Ґібралтарською протокою.

Через це Ізраїлю невигідно запускати будь-які супутники, крім розвідувальних. В Ізраїлі надають великого значення співробітництву з Бразилією щодо запуску супутників з космодрому "Алкантара".

Довідка

У 2016 році в Ізраїлі проживало 8,54 млн осіб. У рейтингу за розміром території країна займає 143 позицію. ВВП Ізраїлю становить 317 млрд дол, ВВП на душу населення — 36 250 дол.

Загальна кількість діючих супутників на 31 липня 2017 року — 1 738. З них супутників США — 803, Китаю — 204, Росії — 142, інших країн — 589.