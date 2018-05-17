Міненерго за три тижні після атаки хакерів не відновило роботу сайту

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, новий сайт якого було зламано 24 квітня, за три тижні не змогло відновити роботу веб-ресурсу.

Більш того, станом на сьогодні вже закінчився оплачений міністерством термін хостингу сайта, тому під час заходження за адресою www.mev.gov.ua відвідувачам доступно лише повідомлення про те, як можна оплатити хостинг або забезпечити роботу сайту в кредит.

Як повідомлялося, 24 квітня новий сайт Міненерговугілля України з веб-адресою www.mev.gov.ua зламали і зашифрували.

Зловмисники вимагали за відновлення 0,1 біткоїни (близько 900 доларів), у разі несплати зломщики погрожували знищити всю інформацію з сайту через 10 годин.

Після цього, Міненерго знову розпочало використовувати свій старий сайт www.mpe.kmu.gov.ua, який з січня до кінця квітня не оновлювався.

Міненерговугілля створило робочу групу для аналізу причин злому його сайту і обіцяло відновити його роботу найближчим часом.

Інтерфакс-Україна