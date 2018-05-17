В Україні запрацював Apple Pay

В Україні розпочала роботу мобільна платіжна система Apple Pay.

Першим для своїх клієнтів систему Apple Pay підключив Приватбанк.

Apple Pay заработал в Украине. Поддерживаются карты ПриватБанка VISA и MasterCard pic.twitter.com/Ofx2bYDvC2 — alexanderslev1n (@alexanderslev1n) 17 мая 2018 г.

Підтримуються картки Приватбанку VISA і MasterCard.

Раніше стало відомо, що два державні банки готують запуск в Україні технології Apple Pay. Першим мав стати Приватбанк, а слідом за ним - Ощадбанк.

В обох державних банках поки що утримуються від коментарів.

Сервіс Apple Pay дозволяє оплачувати покупки за допомогою смартфона Apple, до якого прив'язана банківська карта. Для цього достатньо піднести iPhone до термінала, попередньо авторизувавшись у службі будь-яким зі зручних способів: Touch ID, Face ID або пароль.

Сервіс був представлений в 2014 році в США.

За останні чотири роки Apple підключила трохи більше десятка країн, але активного розвитку сервісу не було: компанія запускає всього кілька нових країн в рік. Наприклад, з початку 2018 року підключили тільки Бразилію.

Рекомендуємо почитати як працює технологія на прикладі Google Pay: Android Pay вже в Україні: хто зможе перетворити свій смартфон на гаманець

Економічна правда