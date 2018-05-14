OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про формулу Роттердам+, "літієві ліцензії" Кононенка та RAB-тарифи.

Про формулу Роттердам+. Методика утворення оптової ціни на електроенергію із застосуванням так званої формули "Роттердам+" є адекватною і прозорою, вважає голова НКРЕ Вовк.

Про RAB-тарифи. Стимулююче тарифоутворення на електроенергію запрацює за умови деполітизації питання і конкуренції.

Про мільйонну шахрайську схему. Національний банк оскаржив незаконні дії державних реєстраторів, що дозволило зупинити шахрайську схему на суму близько 25 мільйонів гривень.

Про "літієві ліцензії" Кононенка. ГПУ зареєструвала кримінальне провадження щодо службових осіб Державної служби геології та надр та ТОВ "Петро-Консалтінг" за підозрою в замаху на привласнення корисних копалин у особливо великих розмірах.

Про залізничні квитки. Упродовж першого кварталу 2018 року в міжнародних касах Укрзалізниці було оформлено 89 445 проїзних документів.

Про Наглядову раду "Укрнафти". Акціонери ПАТ "Укрнафта" розглянуть питання зміни складу Наглядової ради на зборах 14 червня.

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Дмитро Вовк: раніше всі були фахівцями з політики і футболу, а останнім часом — з RAB-тарифів

Про офіційне визнання Кабміном скандальної формули "Роттердам+", напружені відносини з прем'єром, а також про різку зміну ставлення НКРЕКУ до умов введення скандальних RAB-тарифів.