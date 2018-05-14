В Україні стали купувати більше квитків на поїзди

Упродовж першого кварталу 2018 року в міжнародних касах Укрзалізниці було оформлено 89 445 проїзних документів.

Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, передає прес-служба.

Найбільше проїзних документів у міжнародному сполученні продано на вокзалах Львова, Чопа, Києва, Одеси та Хмельницького.

"За перший квартал цього року в міжнародних касах Укрзалізниці було оформлено 89 445 проїзних документів. Це перевищує показники аналогічного періоду минулого року – тоді було продано через міжнародні каси 75 502 квитки", - розповів Кравцов.

"Зважаючи на зростання попиту на міжнародні залізничні маршрути, Укрзалізниця розглядає можливість відкрити міжнародні каси на вокзалах станцій Стрий, Ківерці, Роздільна-1, Подільськ, Вапнярка", - також зазначив він.

Євген Кравцов нагадав, що Укрзалізниця спільно з причетними залізницями інших країн продовжує роботу з розширення переліку поїздів міжнародного сполучення, на які можна оформили електронні проїзні документи.

Попит на цю послугу також стабільно зростає: з січня по квітень 2018 року в міжнародному сполученні з країнами Європи на booking.uz.gov.ua оформлено 72 606 квитків.

Зараз каси для продажу квитків у міжнародному сполученні працюють на залізничних вокзалах станцій Дніпро-Гол., Запоріжжя, Кривий Ріг, Харків, Суми, Полтава-Південна, Київ-Пас., Вінниця, Жмеринка, Козятин, Хмельницький, Львів, Чернівці, Чоп, Ужгород, Тернопіль, Рівне, Івано-Франківськ, Коломия, Одеса, Миколаїв, Херсон, ім. Т.Шевченка (Сміла), Рівне, Ковель, Луцьк, Сарни, Ягодин, Мукачево, Мостиська-2, Шепетівка, Чернігів, Ніжин, Житомир, Коростень, Маріуполь, Покровськ, Краматорськ, Слов’янськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк (від вокзалу Лисичанськ).

Нагадаємо, у наступні 10 років ПАТ "Укрзалізниця" планує переорієнтуватися на денні поїзди і зробити їх співвідношення з нічними 50 на 50.

Економічна правда