ГПУ розслідує видачу "літієвої ліцензії" оточенню Кононенка — нардеп

Генеральна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження щодо службових осіб Державної служби геології та надр та ТОВ "Петро-Консалтінг" за підозрою в замаху на привласнення корисних копалин у особливо великих розмірах.

Про це в своєму блозі на "Українській правді" написав народний депутат Олексій Рябчин ("Батьківщина").

За інформацією депутата, кримінальне провадження було відкрите 20 квітня за номером 42018000000000927.

Наразі в судовому реєстрі інформація про цю справу відсутня.

За даними Рябчина, в березні фірма з метою провадження планової діяльності розпочала обов’язкову процедуру оцінки впливу на довкілля.

В квітні відбулося засідання громадської ради при Великоновосілківській райдержадміністрації, на якому не була підтримана діяльність "Петро-Консалтінг" з розробки літієвих родовищ.

Громадська рада направила листа до Міністерства екології з проханням надати роз’яснення щодо вибору ділянки для видобування літієвих руд, впливу на довкілля та здоров’я людей та провести громадські слухання з цих питань.

Як повідомляють "Наші Гроші", 13 травня 2018 року єдиним власником "Петро-Консалтінг" став її екс-керівник Ігор Коломієць. На його посаду був призначений Перелигін Єгор Євгенович, якому встановлено обмеження на вчинення правочинів з спецдозволами.

Людина з ПІБ Перелигін Єгор Євгенович є відомим банкіром, донедавна він був в.о. голови правління ПАТ "Альпарі-банк", 100% акцій якого належить бізнесмену з Об’єднаних Арабських Еміратів Бахтарі Хедаятоллах.

Попри зміну власників та директора місце реєстрації "Петро-Консалтінг" залишилося незмінним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія, пов'язана з оточенням нардепа від БПП Ігоря Кононенка та міністра енергетики Ігоря Насалика - "Петро-Консалтінг" - поза конкурсом отримала спецдозвіл на розробку 14 мільйонів тон літієвої руди на Донбасі.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до Генеральної прокуратури та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з проханням перевірити достовірність інформації про видачу Державною службою геології і надр ліцензій на розробку родовищ літію наближеним до влади особам без конкурсів і конкурентних принципів.

Раніше директор інституту геології КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир Михайлов розповів, що ресурси оксиду літію в Україні досягають 500 тис. тонн.

Найбільшими споживачами літію є скляна та керамічна сфери - близько 31%. Виробництво акумуляторних батарей споживає 23% літію.

Економічна правда