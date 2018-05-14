Вовк розповів, коли впровадять RAB—тарифи і наскільки виростуть ціни

Стимулююче тарифоутворення на електроенергію запрацює за умови деполітизації питання і конкуренції.

Про це заявив в інтерв'ю Економічній правді глава Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк.

"RAB може запрацювати тоді, коли компанії проведуть якісні слухання, не буде політизації, і всі споживачі будуть мати вибір", - сказав він.

За його словами, якщо нічого не робити, "тоді нас через 11 років чекає відсутність мереж, тому що знос буде дорівнювати 100%".

"Або ми приймаємо рішення, даємо компаніям можливість залучати гроші, змушуємо їх бути більш ефективними", - сказав він.

За його словами, тарифи на електроенергію зростуть не сильно.

"Так, ми будемо платити більше, але не смертельно. Якщо ми зараз платимо 0,9 грн за кВт-год і 1,6 грн за кВт-год, то поляк платить 4 грн за кВт-год, болгарин - 5 грн за кВт-год. Я не кажу про Німеччину, де платять до 10 грн за кВт-год. Зате вони мають нормальні умови електропостачання ", - пояснив Вовк.

Також глава регулятора роз'яснив, яким чином було визначено розмір ставки на старі і нові активи в розмірі 12,5% річних.

"Логіка комісії - ні в якому разі не конкретна цифра. На момент прийняття рішення облікова ставка НБУ була 12,5%. Комісія використовувала це значення для всіх сфер: для обленерго, "Укренерго", сфери централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення. В Європі ставки мають не конкретне значення. Важливий підхід, принцип, який використовується ", - заявив Вовк.

"Є загальноприйнята практика - застосовувати ставку на рівні вартості капіталу. У Німеччині дешевше капітал, нижче ризик країни, краще інвестиційний клімат - там ставки нижче. Може бути 4% або 5% ", - сказав глава НКРЕ.

За словами Вовка, досвід використання різних розмірів ставок на старі і нові активи в інших країнах не був успішним.

"Різні ставки були використані останнім часом тільки в Росії, і це було фіаско", - резюмував Вовк.

Нагадаємо, низка обленерго погодили зростання цін на електроенергію для своїх непобутових споживачів через запровадження стимулюючого тарифоутворення.



Раніше в "Урядовому кур’єрі" була опублікована постанова, якою затверджується нова методика, що дозволить запровадити стимулюючі тарифи для обленерго.

Постановою закладається в так зване RAB-регулювання дохідність для обленерго на рівні 12,5% річних на нову базу (йдеться про інвестиції в нові активи) і так само 12,5% річних дохідності на стару базу (наявні активи компаній).

Нагадаємо, НКРЕКП підготувала нормативну базу для переведення енергокомпаній на RAB-регулювання у липні 2017 року.

Після оприлюднення документу у експертному середовищі почалася дискусія щодо доцільності впровадження стимулюючого тарифоутворення.

Прем’єр-міністр Гройсман заявив, що загалом підтримує впровадження RAB-регулювання з метою енергомодернізації обленерго, але не у такому вигляді як це пропонує Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг.

Тим не менш, постанова була опублікована у тій редакції, яку і запропонувала НКРЕ.

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Повний текст інтерв'ю з Дмитром Вовком читайте за посиланням: Дмитро Вовк: раніше всі були фахівцями з політики і футболу, а останнім часом - по RAB-тарифах

Економічна правда