Голова Нацкомісії: Формула "Роттердам+" адекватна і прозора

Методика утворення оптової ціни на електроенергію із застосуванням так званої формули "Роттердам+" є адекватною і прозорою.

Про це заявив в інтерв'ю Економічній правді глава Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк.

"По-перше, вона (формула ціноутворення "Роттердам+" - ЕП) адекватна. По-друге, розроблена прозоро, публічно, всі органи її узгодили. Більш того, через місяць після рішення комісії по ціноутворенню на вугілля було ідентичне рішення уряду щодо ціноутворення на природний газ", - заявив Вовк.

"Логіка обох рішень ідентична: створити прозоре ринкове ціноутворення", - додав він.

За словами Вовка, в 2017 році НКРЕКП звернулася до Енергоспівтовариства, щоб отримати незалежну експертну думку щодо професіоналізму членів регулятора.

"У березні звіт був опублікований - претензій до професіоналізму немає", - резюмував він.

Нагадаємо, НАБУ у лютому 2018 року порушило кримінальне провадження стосовно зловживань службовим становищем посадових осіб НКРЕКП при прийнятті регуляторних рішень на користь енергетичних підприємств холдингу "ДТЕК".

Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

В квітні 2017 року НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕ через так звану формулу "Роттердам+".

Нагадаємо, група ДТЕК контролює близько 80% теплової електрогенерації і за 11 місяців 2017 року добула 84% всього енергетичного вугілля в Україні.

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Повний текст інтерв'ю з Дмитром Вовком читайте за посиланням: Дмитро Вовк: раніше всі були фахівцями з політики і футболу, а останнім часом - по RAB-тарифах

Економічна правда