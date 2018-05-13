OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про готівку, Крим та SpaceX

Про готівку. Зросли показники грошової маси та грошової бази. Зростання кількості готівки в останні місяці може бути пов'язано з "друком" гривні під купівлю іноземної валюти.

Про депозити. Зміцнення курсу гривні призвело до того, українці понесли гроші в банки. Портфель депозитів в національній валюті збільшився до 500 млрд грн.

Про Нафтогаз. "Кіровоградгаз" майже рік безуспішно намагається підписати договір з Міненерго. У "Нафтогазі" кажуть, що щось тут "нечисто".

Про SpaceX. Американська компанія SpaceX провела успішний запуск модернізованої ракети Falcon 9 у рамках місії з доставки бангладеського супутнику на орбіту.

Про Крим. Українські компанії, які подавали позови до суду при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі проти Росії у зв'язку із захопленням активів у Криму, отримають рішення про компенсацію вже упродовж півроку.