Українці активніше понесли гроші в банки

Сукупний портфель депозитів в національній валюті в платоспроможних українських банках прискорив зростання з 0,4% в березні до 3,2% в квітні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

За підсумками минулого місяця він збільшився на 15,7 млрд грн до 499,9 млрд грн.

Так, за місяць залишки гривневих вкладів фізичних осіб в платоспроможних банках збільшилися на 3,7% (у порівнянні з 1% в березні).

"Як і в попередні місяці, подальше підвищення процентних ставок за гривневими вкладами і зміцнення курсу гривні сприяло посиленню привабливості гривневих депозитів і створило грунт для пожвавлення припливу коштів фізичних осіб в банки", - йдеться в повідомленні.

НБУ відзначає, що активізація припливу спостерігалася і по внесках юридичних осіб.

Обсяг корпоративних депозитів в гривні, який в березні практично не змінився, в квітні збільшився на 2,8%.

Також дещо збільшилися залишки депозитів в іноземній валюті в платоспроможних банках.

Обсяг валютних депозитів (в доларовому еквіваленті) населення виріс на 0,4%, юридичних осіб - на 1,3%.

Нагадаємо, у січні-березні поточного року українські банки отримали чистий прибуток у розмірі 8,7 млрд гривень.

Економічна правда