Міненерго ігнорує вимогу Кабміну про переведення облгазів на платну експлуатацію мереж — "Нафтогаз"

Міністерство енергетики відмовило ПАТ "Кіровоградгаз" в підписанні договору на платне користування газорозподільними мережами.

Про це на сторінці в Facebook глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва повідомив співробітник компанії Олександр Бутенко.

"Кіровоградгаз" вже майже рік (з 5 липня 2017 року) безуспішно намагається підписати договір з Міненерго. Остання засилання пакета документів на підписання договору була в кінці квітня. Звернулися до Генпрокуратури у зв'язку з бездіяльністю Міненерго", - написав Бутенко.

У лютому минулого року Кабмін прийняв постанову №95, якою зобов'язав Міністерство енергетики та облгази до 10 березня 2017 року підписати договори експлуатації газорозподільних мереж, що належать державі.

Як повідомляла ЕП, "Нафтогаз України" отримав контроль над "Кіровоградгазом" в середині минулого року. До цього компанія контролювалася главою "Укргаз-енерго" Ігорем Вороніним - ситуативним молодшим бізнес-партнером Дмитра Фірташа.

Фірташ є найбільшим учасником газорозподільного ринку України: підконтрольна йому "Регіональна газова компанія" (РГК) контролює понад 20 міськ- і облгазів із 40 існуючих в країні.

За даними ЕП, всі облгази, що входять в підпорядкування РГК, ще в минулому році підписали з Міненерго договори на платне користування газорозподільними мережами.

З чим пов'язаний індивідуальний бойкот Міністерством енергетики "Кіровоградгазу" в "Нафтогазі" не уточнюють.

Дмитро Рясний, ЕП