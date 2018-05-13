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В Україні рекордно побільшало готівки

Неділя, 13 травня 2018, 12:20
 

Грошова база в Україні в квітні зросла на 4,8% - до 412,24 мільярда гривень.

Про це йдеться в даних Національного банку.

Зростання за перші чотири місяці 2018 року становило 3,3%.

Зростання грошової бази було підкріплено як збільшенням готівки в обороті поза банками (на 2,5%, до 331,618 млрд грн), так і збільшенням резервних коштів в банках (на 15,5% до 80,622 млрд грн).

Грошова маса (агрегат М3) в Україні в квітні 2018 року зросла на 1,9% - до 1,191 трлн грн.

За даними центробанку, така динаміка обумовлена ​​як зростанням залишку по депозитах - на 1,7%, до 859,119 млрд грн, так і обсягом готівкових коштів в обігу поза банками (агрегат М0).

В цілому з початку 2018 року обсяг грошової маси скоротився на 1,5%.

Рівень доларизації грошової маси зменшується і становив 30% у порівнянні з 31% в березні та 32% за підсумками 2017 року.

Чисті міжнародні резерви в квітні зросли на 5% - до 6,661 млрд доларів, заборгованість банків за кредитами рефінансування скоротилася на 4,8% - до 59,973 млрд грн.

В цілому з початку року чисті валютні резерви скоротилися на 0,2%, заборгованість банків за кредитами рефінансування - на 12,6%.

Причиною різкого зростання грошової бази в грудні 2016 року було монетизація ОВДП при докапіталізації націоналізованого Приватбанку.

Зростання грошової бази в останні місяці може бути пов'язано з емісією гривні під викуп іноземної валюти на міжбанківському ринку.

За підсумками квітня НБУ купив на міжбанку 326,7 млн доларів. Чиста купівля валюти Нацбанком становила 302,7 млн доларів.

Олександр Колесніченко, ЕП

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