OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорили сьогодні?

Про нові монети. Національний банк ввів в обіг нові монети номіналом 1 та 2 гривні.

Про фопів-пенсіонерів. Верховний суд звільнив фізичних осіб-підприємців на пенсії від сплати єдиного соціального внеску.

Про Wizz Air. Угорський лоукостер Wizz Air відкриває три нові маршрути з Києва: до Відня, Франкфурта-на-Майні та Берлін-Шенефельда.

Про державну допомогу. Міністерство фінансів презентувало для публічного обговорення проект закону щодо верифікації та моніторингу державних виплат.

Про рейси Борисполя. У 2017 році в Борисполі зірвалось близько 20% рейсів.

Про гарячу воду. Майже весь Київ буде без гарячої води до літа.

Про блокчейн. В Америці на блокчейні будуть уклади шлюби, а в Іспанії видали перший в світі кредит.

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