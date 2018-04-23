OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про п’ятий транш МВФ, концесію "Борисполя" та зміцнення гривні.

Про п’ятий транш МВФ. Україна і МВФ продовжують переговори щодо приїзду місії МВФ до Києва для подальшої співпраці в рамках програми.

Про кредитний рейтинг України. Рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній та національній валюті на рівні "B-/B", прогноз - "стабільний".

Про концесію "Борисполя". Концесія аеропорту "Бориспіль" може потенційно дати державі приблизно 2,5 мільярда євро у вигляді інвестицій і платежів.

Про покарання за кіберзлочини. Кабінет міністрів пропонує розмежувати підслідність кіберзлочинів, істотно підвищивши при цьому відповідальність за втручання в їх роботу.

Про зміцнення гривні. Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's прогнозує курс гривні на кінець 2018 року на рівні 29,5 гривні за долар.

Про обшуки у "Мотор Січі". Служба безпеки проводить обшуки на публічному акціонерному товаристві "Мотор Січ" в Запоріжжі.

Про облікову ставку. Більшість членів комітету монетарної політики Національного банку вважають малоймовірним зниження облікової ставки центробанку в поточному році.

Про розкрадання в АМПУ. Детективи НАБУ повідомили про завершення досудового розслідування семи підозрюваним у заволодінні понад 247 млн гривень ДП "Адміністрація морських портів України".

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