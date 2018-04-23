S&P оновило кредитні рейтинги України

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній та національній валюті на рівні "B-/B", прогноз - "стабільний".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наші рейтинги України відображають слабкість її економіки (з точки зору рівня доходів на душу населення), а також несприятливе інституційне середовище і складну політичну ситуацію, значний вплив на які надає корумпованість різних рівнів управління", - відзначає агентство в релізі.

Воно додає, що суверенні рейтинги України як і раніше обмежуються значними ризиками рефінансування зовнішнього боргу, що призводить до необхідності дотримання вимог в рамках програми підтримки українського уряду з боку МВФ.

"Не дивлячись на те, що бюджетний дефіцит скорочується, обсяг державного боргу залишається значним внаслідок витрат, пов'язаних з "розчищенням" банківського сектора і лише невеликого прогресу в скороченні значного дефіциту Пенсійного фонду країни", - вказують аналітики S&P.

Як позитивний чинник агентство відзначає успішне управління урядом України своїми зобов'язаннями в 2017 році, що дозволило скоротити потреби в рефінансуванні, особливо в 2019 році, а також в 2020 році.

"Крім того, рейтинги України як і раніше стримуються високим рівнем інфляції споживчих цін, який значно перевищує цільовий показник НБУ. Механізм трансмісії грошово-кредитної політики залишається слабким внаслідок дуже високої частки проблемних кредитів українського банківського сектора", - вказує S&P.

Воно зазначає, що прогноз "Стабільний" відображає очікування того, що український уряд буде проводити реформи, необхідні для надання п'ятого траншу в рамках програми розширеного фінансування МВФ.

Як повідомлялося, Україна і МВФ продовжують переговори щодо приїзду місії МВФ до Києва для подальшої співпраці в рамках програми.