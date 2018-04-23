У Кабміні пропонують саджати на 8 років за кіберзлочини

Кабінет міністрів пропонує розмежувати підслідність кіберзлочинів, істотно підвищивши при цьому відповідальність за втручання в їх роботу.

Відповідна ініціатива міститься в урядовому законопроекті №8304, зареєстрованому днями в парламенті, передає "Інтерфакс-Україна".

У пояснювальній записці до документа наголошується, що в умовах "гібридної війни" Росії проти України істотно зросли кількість і сила кібератак за допомогою несанкціонованого втручання в роботу державних інформаційних ресурсів і об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, які несуть загрозу національній безпеці.

Законопроект, зокрема, пропонує посилити покарання за несанкціоноване втручання в роботу об'єктів критичної інформаційної інфраструктури: змінити термін позбавлення волі з колишніх 2-5 років до 6-8 років, а також збільшити термін позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю з 2 до 3 років.

При цьому за повторне вчинення таких дій або за аналогічні дії за попередньою змовою групи осіб, або якщо такі дії заподіяли істотну шкоду термін позбавлення волі пропонується збільшити аж до 10 років.

Пропонується також посилити відповідальність за створення, розповсюдження та збут шкідливих програм, збільшивши штраф з 0,5-1 тис до 3-5 тис неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а термін позбавлення волі - з 2 до 4-6 років.

За повторні аналогічні дії, дії в групі за змовою або ж за заподіяння істотної шкоди покаранням пропонується встановити позбавлення волі на термін від 6 до 9 років.

Законопроект також пропонує встановити в якості міри відповідальності за несанкціонований збут або розповсюдження створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства інформації з обмеженим доступом, яка обробляється на об'єктах критичної інформаційної інфраструктури, позбавлення волі на строк до 7 років.

При цьому за повторні аналогічні дії, дії в групі за змовою або ж за заподіяння істотної шкоди покаранням пропонується встановити позбавлення волі на термін від 6 до 10 років.

Крім того, законопроект посилює покарання за порушення правил експлуатації комп'ютерів і комп'ютерних систем, мереж електрозв'язку, а також правил захисту інформації, яка на них обробляється, вчинені щодо об'єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Зокрема, такі дії пропонується карати штрафом від 1 тис до 2 тис неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.