S&P: Гривня почне зміцнюватися після пікових виплат по боргу

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's прогнозує курс гривні на кінець 2018 року на рівні 29,5 гривні за долар, на кінець 2019 року - 30,5 гривні за долар.

Про це пише FinClub.

При цьому агентство очікує, що в 2020-2021 роках гривня буде зміцнюватися до позначки 29,8 грн/дол і 28,80 грн/дол на кінець року відповідно.

Також S&P очікує зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2018 році на рівні 3,1% з уповільненням його до 2,9% в 2019-2021 роках.

Номінальний ВВП в 2018 році становитиме 3383 млрд грн, в 2019 році - 3760 млрд грн, в 2020 році - 4139 млрд грн, в 2021 році - 4558 млрд грн.

Як очікується, інфляція в цьому році становитиме 8,9%, в 2019 році - 7,5%, в 2020-2021 роках - 7%.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2018 - 2019 роках прогнозується на рівні 2,6% ВВП, в 2020 році - 2,8% ВВП, в 2021 році - 2,7% ВВП.

Нагадаємо, 67,7% представників українського бізнесу прогнозують обмінний курс гривні до долара США в наступні 12 місяців вище 29 гривень за долар.

Як повідомлялося, сукупний державний і гарантований державою борг України в 2017 році в доларовому вираженні збільшився на 7,5%, або на 5,3 млрд доларів - до 76,31 млрд доларів, а в гривні - на 11%, або на 211,9 млрд грн, до 2,142 трлн грн.

Україна щорічно витрачає 130 мільярдів на обслуговування боргу.

Нагадаємо, у 2019 і 2020 роках плануються пікові виплати держборгу.

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