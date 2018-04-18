OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про курс гривні на 3 роки, ціни на бензин та монетизацію субсидій.

Про президента на 4G торгах. Глава компанії "Київстар" Петро Чернишов назвав появу президента України на торгах по частотах 4G порушенням.

Про курс гривні на три роки. Кабінет міністрів спрогнозував середньорічний курс гривні на 2019, 2020 та 2021 роки.

Про підвищення цін на бензин. Уряд обіцяє не приймати рішення, які можуть привести до підвищення цін на нафтопродукти.

Про держборг. Уряд має намір в 2019 році скоротити граничний обсяг прямого державного боргу до 56% ВВП з 58%, передбачених Бюджетною резолюцією на 2018-2020 роки.

Про мільярдний борг Коболєва. Державна фіскальна служба вважає главу НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва винним в порушенні митних правил.

Про монетизацію субсидій. У Міністерстві соціальної політики планують провести монетизацію субсидій для домогосподарств в два етапи.

Про Вовка з НКРЕ. Номінаційна комісія не допустила чинного голову Нацкомісії регулювання сфер енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка до конкурсу на обрання нових членів НКРЕ.

Про блокування Facebook в РФ. Соцмережа Facebook може виявитися заблокованою в РФ ще в 2018 році.

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Голова Київстару: В Європі на лікарнях, церквах і дитячих садках стоять базові станції. І ніхто про це не пише

Чому покриття 4G не буде таким як у Європі і навіщо голова "Київстару" "підробляє" в call-центрі? У фокусі "Зе Інтерв'юера" і ЕП — президент компанії Петро Чернишов.